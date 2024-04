Pogajanja med Izraelom in Hamasom naj bi zastala

Doha/Gaza, 17. aprila - Pogajanja o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas so zastala, je danes izjavil katarski premier in zunanji minister, šejk Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Tudi po navedbah gibanja so pogovori v krizi, poročajo tuje tiskovne agencije.