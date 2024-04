Na ministrstvu opozarjajo na roke za vključitev v iztekajočo se shemo t. i. net meteringa

Ljubljana, 17. aprila - S koncem 2024 se izteka rok za vključitev investitorjev v fotovoltaične naprave za samooskrbo v sistem obračuna omrežnine za energijo po načelu t. i. net meteringa. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo zato investitorje opozarjajo na predpisane roke in obveznosti. Eden od teh je registracija pri elektrooperaterjih do konca tega leta.