Dubaj po rekordnem deževju prometno ohromljen, letališče poplavljeno

Dubaj, 17. aprila - Potem ko je v torek v delih Združenih arabskih emiratov padla rekordna količina padavin, so v Dubaju danes zaprte šole, številne ceste so poplavljene, prav tako je ohromljen letalski promet. Odpovedana sta tudi popoldanska leta med Dubajem in Ljubljano. Slovensko zunanje ministrstvo državljane opozarja, naj ne prihajajo na poplavljeno letališče.