SNS ne gre na evropske volitve

Ljubljana, 17. aprila - V Slovenski nacionalni stranki (SNS) so se odločili, da stranka ne bo šla na evropske volitve, kljub temu da ji je uspelo zbrati zadostno število podpisov za vložitev kandidatnih list. Prav tako bodo volitve bojkotirali. Med volilnimi aktivnostmi so namreč uvideli, da je sodelovanje na volitvah nesmiselno, so sporočili.