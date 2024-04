Lokalna samouprava dobro deluje, a jo tudi v prihodnje čakajo izzivi in prilaganje

Brdo pri Kranju, 17. aprila - S slovesnostjo na Brdu pri Kranju so danes obeležili 30-letnico lokalne samouprave. Skupna ugotovitev je, da slovenska lokalna samouprava dobro deluje, a tudi v prihodnje jo ob nenehnih spremembah v družbi in okolju čakajo izzivi in prilagajanje. Znova pa je bilo izpostavljeno, da ustavna odločba o ustanovitvi pokrajin ostaja neuresničena.