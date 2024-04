Avstralija v novi obrambni strategiji osredotočena na Kitajsko

Canberra, 17. aprila - Avstralske oblasti so danes objavile prvo nacionalno obrambno strategijo, ki se osredotoča zlasti na zaščito ključnih interesov države v njeni neposredni okolici in izpostavlja grožnjo Kitajske. V Pekingu so v odzivu sporočili, da razvoj Kitajske v azijsko-pacifiški regiji ne predstavlja nikakršne grožnje Avstraliji.