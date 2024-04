Vreme: Sprva pretežno jasno z nekaj nizke oblačnosti

Ljubljana, 17. aprila - Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 5 do 8, najvišje dnevne od 7 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo delno jasno s hladnim jutrom, zjutraj bo možna kratkotrajna megla. Na izpostavljenih legah bo lahko slana. V soboto bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo in Balkanom je obsežno območje nizkega zračnega tlaka s hladno fronto, ki se pomika proti Črnim morjem. Območje Alp je na robu obsežnega anticiklona s središčem nad Atlantikom. Nad naše kraje od severa doteka hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno. Popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte. Meja sneženja bo precej nizko. Burja v Kvarnerju bo prehodno ponehala. V četrtek bo pretežno oblačno, nekaj več sonca bo na vzhodu. Pojavljale se bodo krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Vpliv vremena na počutje ljudi bo danes in v četrtek zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.