Azijske borze neenotno

Tokio, 17. aprila - Indeksi na azijskih borzah danes niso imeli enotne smeri. Vlagatelji so zaskrbljeni nad stopnjevanjem napetosti na Bližnjem vzhodu in tudi nad navedbami predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla, da bi lahko obrestne mere ostale na višjih ravneh dlje časa, kot so pričakovali.