Vancouver prvak pacifiške skupine, Washingtonu končnica

Vancouver, 17. aprila - Znanih je vseh 16 udeležencev končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Ponoči so si zadnjo vstopnico za odločilni del sezone priborili hokejisti Washington Capitals, ki so z 2:1 v gosteh premagali Philadelphia Flyers. Hokejisti Vancouver Canucks so z zmago nad Calgaryjem s 4:1 redni del sezone končali kot pacifiški prvaki.