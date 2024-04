Curryjev Golden State ostal brez končnice, LA Lakers naprej

New Orleans, 17. aprila - Košarkarji Golden State Warriors s superzvezdnikom Stephenom Curryjem so klavrno sezono končali s porazom v končnici proti Sacramento Kings s 94:118 in ostali brez nadaljevanja sezone. Medtem pa so Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa v gosteh premagali New Orleans Pelicans s 110:106 in se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Denver Nuggets.