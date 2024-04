Vremensko dogajanje se je umirilo, na Kredarici 40 centimetrov novega snega

Ljubljana, 17. aprila - Vremensko dogajanje ob fronti, ki je v torek k nam prinesla občutno ohladitev, sneženje in močan veter, se je ponoči umirilo. Največ padavin je padlo na Gorenjskem, na Kredarici je 40 centimetrov novega snega. Gasilci in druge službe so odstranili 51 podrtih dreves in črpali vodo iz objektov. Zabeležen je bil rekordni padec temperature pri nas.