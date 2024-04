Danes znana še dva polfinalista lige prvakov

Ljubljana, 17. aprila - Danes bosta znana še dva polfinalista nogometne lige prvakov. Borussii Dortmund in PSG, ki sta si polfinale zagotovila v torek, se bosta pridružila zmagovalca današnjih večernih povratnih četrtfinalnih dvobojev med Bayernom in Arsenalom ter Realom in Manchester Cityjem. Prvi tekmi sta se končali z neodločenima izidoma 2:2 in 3:3.