Pregled - šport, 16. 4. (torek)

Ljubljana, 16. aprila - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 16. aprila.

PARIZ - Slovenski rokometni reprezentanci sta na žrebu v Parizu dobili tekmece na olimpijskem turnirju v Parizu. Slovenke bodo igrale v skupini A z Južno Korejo, Dansko, Nemčijo, Norveško in Švedsko, Slovenci pa prav tako v skupini A z Japonsko, Švedsko, Nemčijo, Hrvaško in Španijo.

SUBOTICA - Košarkarji Kansai Heliosa so nastope v ligi Aba 2 končali v izločilnih bojih. V dveh tekmah četrtfinala so morali priznati premoč ekipi Spartaka iz Subotice, ki je zmagala tako v Domžalah kot danes na svojem parketu.

LJUBLJANA - Zoran Zupančič ni več trener ženske skakalne reprezentance. Kot je poročala TV Slovenija, ga bo nasledil Jurij Tepeš, ki je trenerske izkušnje po končani karieri nabiral v ženski mladinski reprezentanci.

LITIJA - Žreb polfinalnih parov pokalnega tekmovanja za ženske je določil, da se bodo za vstop v finale pomerile ekipi Trgo ABC Izola in Litija ter Krim Mercator in Mlinotest Ajdovščina, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Zaključni turnir pokalnega tekmovanja bo v soboto in nedeljo gostila Litija.

ATENE - Med ruševinami antične Olimpije v Grčiji so s posebno slovesnostjo prižgali olimpijski ogenj pred 101 dan dolgo potjo do prizorišča iger v Parizu. Zaradi oblačnega neba ognja niso prižgali s sončnimi žarki, kot narekuje starodavna tradicija, temveč z rezervnim plamenom, ki so ga shranili po ponedeljkovi generalki.

LJUBLJANA - Zadnje tri sezone najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je začel 134. teden na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Pogačar ima 6158 točk, drugi je Danec Jonas Vingegaard s 5970,5 točke, ki tako kot tretji na lestvici Belgijec Remco Evenepoel (5697,6) po hudem padcu na dirki po Baskiji še nekaj časa ne bosta dirkala. Pogačar kraljuje na vrhu svetovne lestvice skupno rekordnih 144 tednov ter 134 tednov zaporedoma.

BARCELONA - Borussia Dortmund in PSG sta prva polfinalista nogometne lige prvakov. Na povratnih četrtfinalnih tekmah so Nemci danes premagali Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka s 4:2, PSG pa Barcelono s 4:1. Preostali četrtfinalni tekmi Bayern - Arsenal in Real Madrid - Manchester City bosta na sporedu v sredo.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings, ki so se pred dnevi še tretjo sezono zaporedoma uvrstili v končnico prvenstva NHL, so na domačem ledu z 1:3 izgubili proti Minnesoti Wild, s čimer so zapravili priložnost, da bi napredovali v pacifiški skupini. Zdaj ima ekipa Anžeta Kopitarja točko prednosti pred Vegas Golden Knights, ki pa majo tekmo manj.