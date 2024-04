Newyorške borze končale neenotno

New York, 16. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Vrednosti delnic na Wall Streetu se niso bistveno spremenile, saj so trgovanje zaznamovali povprečni gospodarski podatki in napovedi ameriške centralne banke Fed, ki kažejo, da bodo obrestne mere še nekaj časa ostale visoke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.