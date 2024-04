Borussia in PSG prva polfinalista lige prvakov

Ljubljana, 16. aprila - Borussia Dortmund in PSG sta prva polfinalista nogometne lige prvakov. Na povratnih četrtfinalnih tekmah so Nemci danes premagali Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka s 4:2, PSG pa Barcelono s 4:1. Preostali četrtfinalni tekmi Bayern - Arsenal in Real Madrid - Manchester City bosta na sporedu v sredo.