Dnevnik o nujnosti priznanja Palestine (17. 4.)

Ljubljana, 16. aprila - Ervin Hladnik - Milharčič v komentarju Zakaj bi se spodobilo priznati Palestino piše o nujnosti priznanja Palestine. Avtor meni, da imajo politični voditelji namero priznati Palestino že več let, a so vedno do zdaj stisnili rep med noge. Kot opozarja, verjetno tudi tokrat ne bo drugače, a priznanje bi Palestini omogočilo, da odloča o lastni usodi.