Požar v Koebenhavnu pod nadzorom

Koebenhavn, 16. aprila - Velik požar, ki je davi zajel znamenito dansko borzo v Koebenhavnu, je pod nadzorom, so sporočili danski gasilci in pojasnili, da se trenutno ukvarjajo s t. i. končnim gašenjem. Dodali so, da je zgorela približno polovica zgradbe. Vzrok požara ostaja neznan, poročajo tuje tiskovne agencije.