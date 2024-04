Marsikje po Sloveniji razmere zimske

Ljubljana, 16. aprila - Padavine so zajele večji del države, sneži tudi v nižje ležečih predelih. Močno se je shladilo, temperatura se je marsikje spustila pod ledišče. Vreme je povzročalo tudi težave. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so gasilci s cestišč odstranili 12 podrtih dreves. Sunki burje bodo zvečer presegali 100 kilometrov na uro, opozarja Arso.