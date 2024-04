Kamničanke po maščevanje za izgubljeni pokal

Ljubljana, 17. aprila - Odbojkarice Calcita Volleyja in Nove KBM Branik, tradicionalne rivalke, bodo danes ob 19. uri v Kamniku začele finalno serijo državnega prvenstva. V zadnjih 16 letih sta se ekipi v finalu srečali kar 14-krat, osemkrat so bile uspešnejše Štajerke, šestkrat pa Gorenjke, ki so dobile zadnje štiri medsebojne serije.