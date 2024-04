Krimovke v polfinalu z Ajdovščino, Litijanke z Izolo

Litija, 16. aprila - Današnji žreb polfinalnih parov pokalnega tekmovanja za ženske je določil, da se bodo za vstop v finale pomerile ekipi Trgo ABC Izola in Litija ter Krim Mercator in Mlinotest Ajdovščina, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Zaključni turnir pokalnega tekmovanja bo v soboto in nedeljo gostila Litija.