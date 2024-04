International Paper v skoraj sedem milijard evrov težak prevzem DS Smith

London, 16. aprila - Ameriški proizvajalec papirja in embalaže International Paper je pristal na prevzem britanskega konkurenta DS Smith za 5,8 milijarde funtov (6,8 milijarde evrov) in s tem za 700.000 funtov presegel ponudbo mednarodne skupine Mondi, ki se ukvarja s papirjem in embalažo. Na ta način bo v dejavnosti nastal nov globalni velikan.