V Bruslju prepovedali konferenco skrajnih desničarjev

Bruselj, 16. aprila - V Bruslju so danes prepovedali izvedbo konferenco evropske skrajne desnice, ki je bila tarča številnih kritik in zaradi katere je za danes v mestu napovedan protest. Številni osrednji govorci, med njimi evroskeptik Nigel Farage, so bili kritični do odločitve oblasti. Organizatorji pa so napovedali, da se bodo pritožili na sodišče.