Pirc Musar poudarila pomen dolgoročne stabilnosti Kosova za Slovenijo

Priština, 16. aprila - Dolgoročna stabilnost in varnost Kosova ter širšega Zahodnega Balkana sta za Slovenijo izjemnega strateškega pomena, je ob današnjem srečanju s slovenskimi vojaki, ki na Kosovu delujejo v misiji Kfor, izjavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem se je vojakom zahvalila za njihovo delo in trud, so sporočili iz urada predsednice.