Med volitvami v Indiji posebni ukrepi zaradi slonov

New Delhi, 16. aprila - Za splošne volitve v Indiji, ki bodo v več fazah potekale od petka do 1. junija, je državna volilna komisija sprejela posebne varnostne ukrepe na območjih, kjer prihaja do bližnjih srečanj med sloni in ljudmi. Lani so samo v severni zvezni državi Kerala našteli 8900 tovrstnih incidentov, v katerih je umrlo 98 ljudi in 27 slonov.