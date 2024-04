Na Festivalu hrane za možgane o meniju prihodnosti in trajnostnih prehranskih sistemih

Ljubljana, 18. aprila - Univerza v Ljubljani, Institut Jožef Stefan in Kemijski inštitut med 23. in 25. aprilom pripravljajo Festival hrane za možgane. Na dogodkih v sklopu festivala bodo različni strokovnjaki na področju prehrane spregovorili o aktualnih družbenih vprašanjih in izzivih vzpostavljanja trajnostnih prehranskih sistemov, so sporočili z univerze.