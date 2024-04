Ljubljana, 16. aprila - Današnje srečanje s kiparkami in kiparji Nino Koželj, Majdo Gregorič, Rokom Bogatajem, Kristino Rutar in Boštjanom Drinovcem ob robu skupinske razstave Dimenzije/Dimensioni v skladišču Libertas v Kopru je zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno na prihodnji torek, 23. aprila, ob 19. uri, so sporočili iz Društva likovnih umetnikov Insula.