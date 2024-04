Cariniki v Kopru zasegli več kot deset milijonov kosov neprijavljenih cigaret

Koper, 16. aprila - Uslužbenci koprskega finančnega urada so v začetku meseca v Kopru zasegli več kot deset milijonov kosov neprijavljenih cigaret. Odkrili so jih v zabojniku, ki je v Koper prispel iz Turčije. Če bi tobačni izdelki prispeli na evropsko tržišče, bi bil evropski proračun odškodovan za skoraj dva milijona evrov, so sporočili iz Finančne uprave RS.