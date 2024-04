Med bežanjem pred policisti ogrožal sebe in druge

Celje, 16. aprila - Celjski policisti so prejšnji teden obravnavali 26-letnega voznika osebnega vozila, ki je med bežanjem pred policisti z neodgovornim in objestnim ravnanjem ogrožal sebe in druge udeležence v cestnem prometu. Po divji vožnji je obstal na razmočenem travniku pred Dobrno, policisti pa so mu vozilo zasegli in ga kazensko ovadili.