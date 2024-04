V javni razpravi predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred nesrečami

Ljubljana, 16. aprila - Ministrstvo za obrambo je danes v javno razpravo poslalo predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024-2030. Nacionalni program daje poudarek preventivi, zmanjšanju tveganj nesreč in prizadevanjem za krepitev odpornosti družbe in posameznika. Javna razprava bo odprta do 15. maja.