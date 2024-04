Evropske borze ob napetostih na Bližnjem vzhodu globoko v rdečem

Frankfurt, 16. aprila - Evropske borze so se danes v uvodnem delu trgovanja obarvale v rdeče, borzni indeksi beležijo občutne padce. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu, pri čemer je v ospredju vprašanje morebitne eskalacije konflikta med Iranom in Izraelom.