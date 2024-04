Grosuplje, 16. aprila - V občini Grosuplje bodo popoldne namenu uradno predali prenovljeno cesto v Žalni, s katero so na odseku od Podružnične šole Žalna do središča naselja zagotovili boljšo prometno varnost. Ob odprtju bo zbrane nagovoril predsednik SDS in poslanec DZ Janez Janša.