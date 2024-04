Kopitar s kralji doma klonil proti Minnesoti

Los Angeles, 16. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings, ki so se pred dnevi še tretjo sezono zaporedoma uvrstili v končnico prvenstva NHL, so na domačem ledu z 1:3 izgubili proti Minnesoti Wild, s čimer so zapravili priložnost, da bi napredovali v pacifiški skupini. Zdaj ima ekipa Anžeta Kopitarja točko prednosti pred Vegas Golden Knights, ki pa majo tekmo manj.