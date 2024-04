Prenos v živo - izjava za medije po srečanju ministrov Poklukarja in Felde

Ljubljana, 16. aprila - V video servisu STA bo danes ob 15. uri dostopen prenos v živo z izjave za medije po srečanju ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde, na katerem bosta razpravljala o zagotavljanju varnosti na šolah ter izboljšanju komunikacije med policijo in šolami.