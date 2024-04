James, Curry, Durant in Embiid v ameriški olimpijski ekipi

New York, 16. aprila - Zvezdniki severnoameriške košarkarske lige NBA že dlje časa napovedujejo, da želijo zastopati ZDA na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Po poročanju ameriških medijev je zdaj odločeno, kdo bo igral. Z eno izjemo. ESPN in Athletic sta zapisala, da sta se trener Steve Kerr in manager Grant Hill odločila za enajst od dvanajstih igralcev.