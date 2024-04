New York, 15. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili navzdol. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek kljub dobrim gospodarskim podatkom v ZDA občutno padle, za padec pa je kriva zaskrbljenost zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.