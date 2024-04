Primož Poredoš razvil koncentrator za hlajenje naprav brez rabe električne energije

Ljubljana, 16. aprila - Primož Poredoš z ljubljanske Fakultete za strojništvo je s sodelavci razvil koncentrator na osnovi posebne metode, ki omogoča hlajenje stavb in naprav brez rabe električne energije. Koncentrator izkorišča hlad vesolja in s tem omogoča okolju prijazno, učinkovito in trajnostno hlajenje naprav, ki so veliki porabniki električne energije.