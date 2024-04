Bruselj, 15. aprila - Ministri, pristojni za energijo, iz 23 držav EU, tudi Slovenije, so skupaj s predstavniki okoli 100 podjetij iz evropskega sektorja sončne energije na današnjem neformalnem zasedanju v Bruslju podpisali listino EU o sončni energiji. Države in podjetja so se z listino zavezali, da bodo podpirali proizvodnjo kapacitet za sončno energijo.