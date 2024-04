Koalicijski partnerji Hanu zaželeli uspešno vodenje SD

Ljubljana, 15. aprila - Koalicijski partnerici, Gibanje Svoboda in Levica, novemu predsedniku SD Matjažu Hanu ob izvolitvi na čelo stranke čestitata in mu želita uspešno delo. V Levici se ob tem nadejajo nadaljnjega tvornega sodelovanja v vladi in koaliciji. Premier Robert Golob se bo s Hanom sestal v torek. Uspešno vodenje stranke so prvaku SD zaželeli tudi v SDS in NSi.