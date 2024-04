Šentjakobsko gledališče s Tremi verzijami življenja v režiji Ajde Valcl

Ljubljana, 16. aprila - V Šentjakobskem gledališču Ljubljana so letos prvič povabili Ajdo Valcl, ki je režirala predstavo Yasmine Reza Tri verzije življenja in bo drevi na šentjakobskem odru doživela premiero. Tri verzije življenja Yasmine Reze je igra, ki raziskuje kompleksnost medosebnih odnosov in različne perspektive življenjskih izkušenj, so zapisali v gledališču.