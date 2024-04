Slovenske rokometašice po spisani zgodovini pristale v domovini

Brnik, 15. aprila - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je po nedeljski uvrstitvi na olimpijske igre danes ob 13. uri pristala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Kot so slovenske rokometašice izpostavile ob prihodu v domovino, se uspeha najbolj še ne zavedajo, a so presrečne, da so spisale zgodovino.