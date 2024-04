Poljska prejela prvih 6,3 milijarde evrov iz sklada EU za okrevanje

Bruselj, 15. aprila - Evropska komisija je danes Poljski izplačala prvih 6,3 milijarde evrov iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19. Varšava je namreč sprejela potrebne reforme na področju neodvisnosti pravosodja, pa tudi reforme in naložbe na področjih okolja, kmetijstva in digitalizacije, so sporočili v Bruslju.