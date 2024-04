V Dohi za specialiste po orodjih finalna tekma za OI

Ljubljana, 16. aprila - Doha bo od srede do sobote gostila zadnji svetovni pokal v športni gimnastiki od četverice, preko katerih si lahko specialisti po orodjih priborijo vozovnice za olimpijske igre v Parizu. Slovenija že ima dve mesti na OI, preko Kaira, Cottbusa, Bakuja in Dohe pa je mesto v Parizu lovila tudi Tjaša Kysselef. Vendar je to na na preskoku že oddano.