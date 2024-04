Lufthansa in ITA Airways Evropski komisiji predstavili nove zaveze glede prevzema

Bruselj, 15. aprila - Nemški in italijanski letalski prevoznik Lufthansa in ITA Airways sta Evropski komisiji predložila nove zaveze, da bi dobila zeleno luč za njuno združitev, je danes objavila Komisija. Podrobnosti niso znane, so pa pri Lufthansi prepričani, da bo ITA še letos postala del njihove družbe.