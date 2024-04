Delničarji US Steel prikimali japonskemu prevzemu

Pittsburgh, 15. aprila - Delničarji ameriškega proizvajalca jekla US Steel Corp so v petek pričakovano prikimali predlogu, da bi podjetje za 14,9 milijarde dolarjev prevzel vodilni japonski proizvajalec jekla Nippon Steel. Prevzem je tako korak bližje koncu, čeprav so politična nasprotovanja poslu vse močnejša.