Olimpija in Maribor bosta v sredo poravnala zaostale dolgove

Ljubljana, 15. aprila - Nogometaši Olimpije in Maribora bodo v sredo ob 18.30 v Stožicah igrali zaostalo tekmo 26. kroga Prve lige Telemach. Čeprav ta večni derbi, ki so ga preložili zaradi obnove zelenice v Stožicah, tokrat ne bo odločal o lovorikah, pa vedno prinaša dovolj tekmovalnega naboja za spektakel, na katerem si želijo eni in drugi biti v glavni vlogi.