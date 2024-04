V okviru projekta SafeHabitus osvetlili težave pri varnosti in zdravju kmetov

Ljubljana/Bruselj, 15. aprila - V Bruslju so se v začetku aprila sestali predstavniki 11 nacionalnih skupnosti praks projekta SafeHabitus, čigar partner je tudi Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU. V okviru srečanj so sprejeli smernice glede perečih težav na področju varnosti in zdravja kmetov ter razpravljali o delu migrantov in sezonskih delavcev v kmetijstvu.