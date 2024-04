Na Ljubljanski borzi dopoldne precejšnji padci

Ljubljana, 15. aprila - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu trgovanja opazno znižujejo, tudi za več kot tri odstotke. Delnice Petrola so se doslej pocenile za 3,28 odstotka, Luke Koper za 2,51 odstotka in NLB za 2,36 odstotka. Indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 1,27 odstotka vrednosti, vlagatelji največ povprašujejo po delnicah NLB.