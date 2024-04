Začenja se spomladanska akcija muzejev #naprejvpreteklost

Ljubljana, 15. aprila - Skupnost muzejev Slovenije in Služba za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije znova organizirata spletno akcijo #naprejvpreteklost. V akciji, ki se začenja danes, sodeluje več kot 60 slovenskih muzejev in galerij, ki bodo z objavami na svojih spletnih straneh in družbenih omrežjih javnosti približali dediščino, ki jo hranijo.