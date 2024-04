Preklic omejitve obiskov v celjski bolnišnici

Ljubljana, 15. aprila - V Splošni bolnišnici Celje preklicujejo omejitev obiskov, ki so jo uvedli zaradi velikega števila respiratornih obolenj in gripe. Preklic omejitve velja na vseh bolnišničnih oddelkih, razen v porodnišnici, kjer so obiski pri novorojenčkih še naprej omejeni le na očeta novorojenčka, so sporočili iz bolnišnice.