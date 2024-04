Z ohladitvijo v torek prihaja sneg do 700 metrov nadmorske višine

Ljubljana, 15. aprila - V torek nas bo prešla izrazita hladna fronta. Dež bo že zjutraj zajel kraje ob meji z Avstrijo in se dopoldne okrepil in popoldne razširil nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severovzhodnik. Izrazito se bo ohladilo. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).